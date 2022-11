¿Es Galicia un saco de boxeo para Sánchez?

A pocas semanas de arrancar un año marcado por las elecciones, los partidos apuran cada segundo para llegar en plena forma a las citas con las urnas. Aunque sin duda hay más actores que serán protagonistas en dichos procesos, PSOE y PP se preparan para una dura lucha cuerpo a cuerpo, en la que al menos uno de sus líderes corre el riesgo de acabar noqueado sobre la lona si los resultados no acompañan. Los comicios municipales y autonómicos no son extrapolables a unas generales, pero sí son claves para consolidar o revertir tendencias. Desde que Alberto Núñez Feijóo tomó el relevo de Pablo Casado en la planta noble de la calle Génova, el consenso de las encuestas privadas sitúa al de Os Peares como el favorito para convertirse en el próximo inquilino de La Moncloa. Por el contrario, el CIS de José Félix Tezanos insiste en mantener a los del puño y la rosa como la fuerza más votada. Con este escenario, unos y otros agudizan el ingenio y afilan sus estrategias para tratar de inclinar la balanza. Un tablero de ajedrez en el que la comunidad, según sospecha Alfonso Rueda, podría tener el rol de un simple peón que sacrificar a cambio de un premio mayor. “Es una sensación que tengo desde el primer mes”, deslizó ayer el titular del Ejecutivo autonómico, apuntando a que determinadas acciones u omisiones que se deciden en Madrid relacionadas con infraestructuras o cesiones de competencias lo que persiguen realmente es atacar al líder de la oposición por su pasado como responsable de la Xunta. “Hacen esa correlación de que si las cosas van mal en Galicia, la culpa será de quien estuvo 14 años”, sostuvo durante un desayuno en la capital. La “inacción” con el viaducto de O Castro, donde se tardaron cinco meses en apuntar las causas del derrumbe, muy discutidas desde la Consellería de Infraestruturas, la subida de peajes en la AP-9, que si Transportes no lo remedia será del 9 % desde enero, o la transferencia de Costas, de la que gozan Baleares y Canarias pero que se niega a nuestro territorio, son los ejemplos expuestos para sustanciar el argumento de que con tal de dañar a Feijóo se castiga a los ciudadanos. La teoría es discutible, por supuesto. Pero la duda es inevitable ¿Está Pedro Sánchez preparando su pelea por seguir en el poder usando a Galicia como saco de boxeo? Si es así, cuidado. El golpe le puede llegar de rebote.