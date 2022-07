Es inevitable, las obras cansan

A NADIE LE GUSTA VIVIR con la calle o el barrio en obras, pero cuando no queda otra hay que tomárselo con resignación y contemplarlo con la esperanza de que el resultado será para mejorar. La capital gallega lleva muchos meses sumida en intervenciones de calado. Parece que la reurbanización de Concheiros ha tocado un final que a los vecinos y comerciantes nos les llegaba. Hoy empezarán a circular por la calle de nuevo los autobuses urbanos y lo harán ante una gran expectación, puesto que por todos es sabido que al disponerse el doble sentido de circulación el cruce de dos buses o camiones va a andar justito. El Concello confía en que el experimento resultará y asegura que la seguridad de los peatones está asegurada. Se verá. Donde Raxoi dice que sí hay riesgo en estos momentos es en el Hórreo, donde los peatones también se han aburrido de las obras y se saltan las señales de tráfico sin ningún tipo de contemplación. Es cierto que parece que los trabajos ya han finalizado, pero lo cierto es que todavía faltan elementos importantes para poder cortar la cinta de inauguración, como los semáforos. Por eso no es importante que los viandantes no se arriesguen a cruzar la nueva plataforma peatonal cuando esta todavía está cerrada al tránsito. Un pequeño despiste puede acabar en una desgracia que nadie quiere, tampoco el Ayuntamiento. De ahí que el departamento de Tráfico insista a la hora de pedir prudencia y paciencia ante una reurbanización a la que ya le queda poco. Cabe pedirle a Raxoi también que acelere todo lo posible la intervención para que esté a disposición de los ciudadanos cuanto antes.