¿Es justo y equitativo el acceso en España a las universidades?

CursaR estudios universitarios en España es un placer comparado con otros países: hay instituciones públicas con precios son muy inferiores a los de sus hermanas privadas, y para matricularse no hace falta pedir un crédito y tampoco pagar esos temidos ‘student loans’ de los que tanto se habla en sitios como Estados Unidos... pero no todo lo que reluce es oro. Un estudio de la Universidad de Alicante viene de constatar que la diferencia de precios entre comunidades y la incapacidad de acceder a becas con la que se encuentran alumnos por debajo de la línea de pobreza están generando desigualdades en relación a las posibilidades de cursar estudios universitarios. Denuncian, en este aspecto, que conforme los hogares tienen más renta crece el número de jóvenes que van a la universidad, por lo que nuestro sistema de becas ni es tan perfecto ni nos ayuda a todos a partes iguales. Es muy fácil asumir que si la gran mayoría de la población puede acceder a un servicio el sistema es justo, pero estudios como este demuestran que la justicia y la equidad no se puede conseguir con medidas generalistas, porque hoy en día hay un alto porcentaje de personas en nuestro país que no encuentran en estas subvenciones la ayuda que necesitan, a pesar de tener el mismo derecho que cualquier otro ciudadano.