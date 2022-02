¿Es la hora de Feijóo?

Desde que Teodoro García Egea e Isabel Díaz Ayuso abrieron la caja de los truenos, el reloj no deja de jugar en contra del Partido Popular. La crisis en el seno de la formación, que incluye sospechas de corrupción sobre la presidenta madrileña, además de episodios de presunto espionaje y manifestaciones de militantes rodeando Génova, entre otros ingredientes, amenaza cada minuto que pasa sin taponar la herida con desangrar un poco más a los del charrán, que empiezan a verse asfixiados por el centro y por la derecha. Por una parte, el Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez se frota las manos al ver como el debate político se aleja de la pandemia, el precio de la electricidad y los combustibles o sus líos con Podemos para centrarse casi en exclusiva en la errática dirección de los populares. Los socialistas, que como se pudo comprobar en Castilla y León empezaban a acusar desgaste, reviven como primera opción en las encuestas, mientras por el otro lado Vox gana terreno recogiendo el descontento de muchos votantes y amenaza de nuevo con dar el sorpasso. El todavía presidente nacional, incapaz de suturar la hemorragia en su reunión con la baronesa, trata ahora de ganar tiempo y buscar apoyos entre los dirigentes más próximos. Su jugada pasa por aguantar en el puesto de mando hasta el congreso previsto para el verano, pero, con la que está cayendo, es muy difícil pensar que el futuro de España vaya a pasar por las manos del palentino. Así lo entiende el presidente gallego, que fue este lunes bastante claro señalando el camino a Pablo Casado: “Debe tomar la última decisión”, le dijo, un recado para que dimita urgentemente. Y no es el único que lo piensa. Con este escenario, todo apunta a que la cúpula del PP tiene los días contados. Hay coincidencia generalizada en que el centro derecha necesita un nuevo líder capaz de erigirse en alternativa. Alguien valorado por los españoles, con experiencia de gestión acreditada y que sepa ganar en las urnas. Una persona experimentada y no un experimento de última hora. Un candidato, en resumen, que cumpla el mismo perfil que Alberto Núñez Feijóo. El titular de la Xunta, como es sabido, prometió quedarse en Galicia. Pero lo que vive su partido es un problema excepcional y el remedio parece que también deberá serlo. ¿Llegó, por fin, la hora de Feijóo en Madrid?