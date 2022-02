Escapar del ‘buenismo callejero’

hasta hace muy pocos años, casi nadie se atrevía rechistar a un policía por temor a que te cayese encima un marrón de mucho cuidado. Total, que la gente se limitaba a obedecer y luego iniciaba las acciones precisas si estimaba que sus derechos habían sido conculcados. En la actualidad, cada vez es más frecuente encontrar, en el parte de incidentes de la Policía Local de Santiago, uno, dos o más casos en el que los agentes han tenido que abrir expedientes a personas que no solo no respetan la autoridad que representan los agentes, sino que a veces se enfrentan a ellos abiertamente y con una chulería pasmosa. Estos hechos suelen suceder de noche, cuando la gente sale de juerga y a veces bebe más de lo debido. Y ocurren con mucha más frecuencia desde que concluyó el confinamiento estricto y los locales nocturnos empezaron a abrir sus puertas. ¿Será verdad que el covid ha vuelto tarumbas a muchas personas? ¿Tendremos que asumir que la gente se ha vuelto más violenta e irracional tras soportar muchas restricciones? Quizá algo de cierto haya en todo eso, pero sería nefasto caer en el buenismo y disculpar actitudes que, además de no ser de recibo en una civilización que cree en el orden y confía en quienes lo representan, son tan contagiosas como cualquier virus. No se trata de un discurso de derechas o de izquierdas, sino de mantener en pie, sin fisuras, un sistema jerárquico que permite mantener la seguridad en las calles de las sociedades más avanzadas. Todo lo demás son mensajes populistas alentados por quienes se creen capaces, pese a tener muy pocas luces, de reinventar el funcionamiento social.