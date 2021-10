Escuchar antes de regular la vivienda

debate El problema de la vivienda en España derivó en un inconveniente para el Gobierno central que se puso manos a la obra para articular medidas que corrijan la situación, pero éstas ni gustan a la oposición ni tampoco al Partido Popular de Pablo Casado que ya anunció que recurrirá la norma. En todo caso, PSOE y Unidas Podemos consiguieron alcanzar un acuerdo para aprobar la futura ley que, entre otros puntos, regulará el precio de los alquileres poniendo topes en algunos casos e incentivando su abaratamiento en otros. A falta de conocer en detalle el texto, también trascendió que recoge penalizaciones a la vivienda vacía y define por primera vez al gran tenedor de propiedades y el concepto de zona de mercado tensionado. Sin poder entrar a fondo en el texto normativo para valorar la auténtica dimensión de la regulación del mercado, sí se pueden valorar las formas de proceder a su impulso. El diálogo con los partidos de la oposición no es que no haya funcionado, es que ni siquiera se intentó en un asunto tan sensible, al igual que con las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias en la materia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tildó la ley de “atropello” por lo que empieza a conocerse. Y así se pronunciaron sus homólogos de otros territorios. Queda recorrido antes de que la ley sea aprobada. El Gobierno debe escuchar con voluntad de consenso.