Escuchar mejor a los expertos

CRISIS Miembros del Gobierno Central llevan días diciendo, ante la relativamente buena evolución de los datos de la pandemia, que quizás en Semana Santa podremos plantearnos viajar aunque solo sea por España. Desde luego la responsabilidad no es una de la virtudes que adorna al equipo de Pedro Sánchez pero lo peor lo encontramos en la evidencia de que ese mensaje, el de recuperar la movilidad total, empieza a calar en una parte de la sociedad agotada por la fatiga pandémica y los mensajes optimistas. No es buena cosa mientras que no avanza la inmunidad vía vacunas poner fechas o lanzar mensajes como el de ‘salvar la Semana Santa’ a la vista del desastre que provocó la Navidad. Reconocía el doctor Tato Vázquez Lima, uno de los miembros del comité clínico que asesora a la Xunta, que cuando escuchó esa idea del Gobierno con la posibilidad de retomar los viajes nacionales, reaccionó de un único modo: “Se me quedó el vello como escarpias”. “O nos fumigan a todos o no entiendo”, llegó a decir airado recordando que, al menos en el caso gallego, las restricciones funcionan pero queda todavía “mucho trabajo”. Lo de salvar la economía debe ser cosa de los gobiernos que mecanismos tienen para sacarlos adelante, como hicieron con los bancos, pero sobre la salud mejor será que confiemos en los expertos. Y en los sanitarios que combaten el COVID en primera línea.