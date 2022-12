España camina hacia el precipicio

Desde las diez de la mañana de ayer hasta casi las once de la noche, con dos horas para un refrigerio y nueve para un largo y tenso debate que mantuvo en vilo a todo el país, los once miembros del Tribunal Constitucional han resuelto paralizar la reforma que pretendía llegar a cabo el presidente Pedro Sánchez para modificar las reglas del juego en la elección de los magistrados que, en caso de ser aprobada, permitiría a los progresistas subirse al carro de la mayoría. La decisión ha sido, como se esperaba, muy ajustada: seis votos a favor (conservadores) y cinco en contra (progresistas). Es la primera vez en la historia de este alto tribunal que frena un debate parlamentario en las Cortes Generales y vuelve a poner de manifiesto que la justicia está dividida cual un partido político al uso. Caminamos hacia las dos Españas, esas a las que el poeta decía que nos romperían el corazón. Algo muy serio se está quebrando. Este lunes, una de las formaciones que componen el Gobierno, Podemos, amenazó ¡nada menos! que con no aceptar la decisión del TC en el caso de que se paralizase la votación en el Senado e instó al Parlamento a desobedecer. “No habría motivo para acatar una orden”, advirtió el portavoz parlamentario de los morados, Pablo Echenique, tratando así de marcar el paso al PSOE en la forma de actuar. Los socialistas y Yolanda Díaz se desmarcaron afortunadamente de tal estrategia optando por desviar el foco hacia el principal partido de la oposición. No obstante, el espectáculo que el país padece desde el pasado jueves es lamentable y alarmante. Que un tribunal de garantías no pueda trabajar con tranquilidad y se vea presionado, forzado y casi amenazado por ministros del Ejecutivo, alertando de unas supuestas “consecuencias imprevisibles” sobre la decisión de los magistrados en respuesta a un recurso de amparo legítimo del PP es intolerable. Echenique llegó a decir que no se tuviera para nada en cuenta la decisión del Constitucional, “diga lo que diga”. En su caso, por lo que representa Podemos en el actual gobierno, da miedo tal nivel de radicalización. Personas así son un peligro nacional. Apelar al respeto a la ley y a los órganos judiciales es muy fácil cuando dicen lo que se quiere oír. Pero también hay que hacerlo cuando llevan la contraria. Eso sí es democracia. El resto, se llama dictadura, fascismo, nazismo o algo peor: caminar hacia el precipicio.