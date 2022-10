España, ‘cerrada por elecciones’

Tradicionalmente, el mes de agosto es sinónimo de vacaciones. A excepción del sector turístico, el país funciona al ralentí. La política, con las Cortes hibernando, está parada. La elaboración de leyes y el proceso de tramitación permanece aparcado y sus señorías disfrutan del verano como el resto del país. Sin embargo, la vuelta a la oficina que cualquier hijo de vecino afronta en septiembre en toda su intensidad, puede verse condicionada para el Gobierno central, los autonómicos y también los municipales debido a la proximidad de una cita con las urnas. Y es que cuando se acerca la hora de que el pueblo vote, también se acrecienta entre los mandatarios y ministros el temor a tomar decisiones que puedan tener un impacto negativo en los ciudadanos y, por tanto, en sus aspiraciones de ser elegidos. La mejor solución, razonan, es huir de debates plagados de charcos, como el de la financiación autonómica, posponiéndolos para mejor ocasión. Hablamos, no en vano, de un complejo sudoku al efecto de dotar a cada comunidad de recursos suficientes para sufragar sus competencias, en el que por más que se afine siempre habrá territorios donde los números chirríen, pues existen infinitas formas de hacer los cálculos. Unos reclaman que se ponga el acento en el número de total habitantes a los que se debe atender, otros –como Galicia– que se consideren la dispersión o el envejecimiento que encarecen la sanidad, la educación y las prestaciones sociales. También hay quien exige indicadores para compensar el mantenimiento de la masa forestal, etcétera. Y a mayores, para acabar de complicar la ecuación, en este tema las posiciones no se clasifican por siglas ni afinidades vecinales, ya que las sumas, restas y coeficientes que interesan en Santiago no tienen que coincidir con los que respaldan en Oviedo o Valladolid. Por tanto, como admitieron ayer el titular de la Xunta y el responsable el Ejecutivo asturiano, no queda otra que pasar los comicios de 2023 para negociar con calma. Eso sí, como bien apuntó Alfonso Rueda, períodos electorales en el horizonte habrá siempre y la reforma del sistema, caducado desde 2014, no resiste demoras eternas. Un día no muy lejano tocará lidiar con ese ‘miura’ y completar la faena... aunque deje heridas. Pero hasta que haya renovación en La Moncloa, España seguirá con el cartel de ‘cerrada por elecciones’.