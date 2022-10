España va otra vez al trantrán con el tren

Portugal y España caminan a dos velocidades distintas en lo que se refiere a su futura unión ferroviaria por AVE. Así, mientras el país luso decidió apretar el acelerador dejando atrás los titubeos del arranque, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez se lo toma con bastante más parsimonia, corriendo el riesgo de llegar a la estación final con retraso si no se pone las pilas rápido. Por una parte, el territorio limítrofe anunció a través de su primer ministro, António Costa, que frente a la alternativa de avanzar hacia Madrid otorga prioridad a la conexión Oporto–Vigo, que a final de la década estarían a menos de una hora de distancia, noventa minutos menos que actualmente. Por otra, desde La Moncloa siguen sin concretar su compromiso con un calendario para la salida sur de la urbe olívica, que supone prolongar el Eje Atlántico que comienza en A Coruña para llevarlo hasta O Porriño y conectar con la línea que se extiende hasta Lisboa. Una obra de envergadura, cierto, pues es necesario ejecutar un túnel urbano que evite el fondo de saco de la estación viguesa, pero que sería la única gran actuación que debería acometer el Gobierno español, pues apenas 30 de los más de 400 kilómetros discurrirían en territorio nacional. A un lado de la frontera presentan ya plazos e hitos claros y concisos, situando el fin de los trabajos en 2030, mientras al otro sólo están sobre la mesa estudios, anteproyectos y trámites diversos que en la práctica no se traducen en nada, pese a la importancia que esta vía tendrá para la cohesión social y económica del noroeste peninsular. Con este telón de fondo, que se suma a la incertidumbre sobre la llegada de las máquinas Avril que sitúen a las principales ciudades gallegas en el entorno de las tres horas en el viaje a la Meseta, y a falta de ver como queda la comunidad en los corredores de mercancías, no es de extrañar que el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, aluda a que la comunidad ya está ”bastante maltratada” en el capítulo de infraestructuras para exigir a nuestros mandatarios nacionales que demuestren más interés por sus compatriotas gallegos que nuestros vecinos. No se trata ya de competir, sino de aprovechar juntos la rentabilidad y oportunidades que abrirá el convoy rápido en torno a una raia que canaliza el 47 % de los movimientos entre los dos Estados. Por desgracia, España otra vez va al trantrán con el tren.