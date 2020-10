Especial homenaxe á histórica Xeración Nós

un luxo Con máis de vinte libros publicados, moitos deles dedicados ás entrevistas literarias e as semblazas de recoñecidos autores galegos, Paco López-Barxas ofrécenos agora unha nova mirada sobre unha xeración que marcou un antes e un despois na nosa cultura. Publicado pola Deputación de Ourense e Teófilo Edicións, con ilustracións de Baldomero Moreiras, Nós arrededor de nós é un libro diferente e orixinal, unha edición de luxo que ven a completar todo o publicado sobre este grupo de homes que “proxectaron os nosos sinais identitarios no plano dunha galeguidade universal”, e que Paco López-Barxas soupo recoñecer e ofrecernos coa sensibilidade que sempre lle caracteriza e co orgullo de pertencer a mesma terra que eles. Aplaudimos o seu traballo, polo que recomendamos a súa lectura, esperando que siga escribindo sobre ‘nós’.