Esperanza en tiempos muy duros

DESDE HACE MÁS de tres décadas que la Gala de los Gallegos del Año es, como decíamos en la última edición celebrada, el escaparate de “una Galicia que aprende de su pasado, construye su presente y no teme a su futuro” a lomos del más amplio elenco de personas galardonadas (que superan el medio millar desde 1990) que representan los mejores valores que nos adornan. Presumíamos de ello y de nuestra tierra en 2019, sin imaginarnos que aquel 11 de octubre se estaba larvando en la lejana región china de Wuhan el coronavirus que provocó una de las mayores pandemias que sufrimos los humanos y que ya se cobró, con datos de este jueves, 5.128.369 víctimas mortales, de acuerdo con el recuento del Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Una auténtica pandemia.

Decía el doctor Pedro Rascado, que intervino en el acto de ayer en nombre del personal esencial distinguido por nuestra empresa editora, que “lo que nos había parecido irreal quince días antes del confinamiento se convirtió en una distopía para toda la población del planeta”. Incertidumbre, inseguridad y miedo fueron sensaciones que se adueñaron de todos al darnos cuenta del poder de un enemigo tan invisible como mortal. En un situación límite, lo recordaba el doctor Rascado, “fuimos capaces de aprovechar la mayor de nuestras fortalezas: nuestra capacidad social. Fuimos capaces de organizarnos y cooperar para buscar un fin común”. “Probablemente –agregó– no somos conscientes de cuanta riqueza hay en esa capacidad humana”. Tiene razón.

Si algo distingue a los premios Gallegos del Año es, lo decía Alberto Núñez Feijóo, que contribuyen a visibilizar “a Galicia do talento, da entrega, do compromiso” y “levanta acta do mellor de nós”. Por eso la respuesta a las incertidumbres está en la sociedad gallega, que es el eje vertebrador sobre el que se asientan las respuestas a los retos más difíciles.

El mensaje de EL CORREO es que si todos unimos fuerzas somos capaces de sacar adelante cualquier reto que nos propongamos. La capacidad social, un valor que abunda en esta tierra, fue imprescindible para frenar el avance del covid-19, es básica en la salida de esta crisis económica y debería serlo en todos los órdenes de la vida, incluso para garantizar la supervivencia de colectivos pequeños pero no menos importantes.

Permítasenos la última reflexión para agradecer el homenaje especial a nuestra plantilla, “que merecen todos os días do ano”, dijo Feijóo, y que, en palabras del alcalde Sánchez Bugallo, “son imprescindibles”. Son tiempos duros pero hay esperanza. Los Gallegos del Año son el mejor de los ejemplos.