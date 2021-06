Espiritualidad y calma en tiempos complejos

DESDE QUE EL pasado 1 DE ENERO el nuncio del Vaticano en España, el cardenal filipino, Bernardito Auza, al final de los actos litúrgicos de la apertura de la Puerta leyó en el nombre de Francisco I el decreto de la Penitenciaría Apostólica por el que los beneficios religiosos del jubileo se prorrogan durante el año 2022 debido a las circunstancias especiales de la pandemia, mucho se ha especulado sobre esta gracia papal. Los puristas no entendían que se pudiera romper una tradición quejándose, una vez más, de que el fenómeno Xacobeo, que se puso en marcha a inicios de los 90 del pasado siglo, se impusiera ante el sentimiento religioso del Año Santo. La mayoría defendió esa decisión del Santo Padre ante las especiales circunstancias que vive la Humanidad y que la Iglesia Católica no podía ser ajena a ello. La ampliación del jubileo era una demanda desde Galicia, impulsada por Xunta, Concello y apoyada por el Arzobispado de Santiago ante Roma, para facilitar el peregrinaje de centenares de miles de personas de todo el mundo. Conviene no olvidar que los años previos a la COVID llegaban por todos los caminos ciudadanos de centenar y medio de países. El arzobispo Julián Barrio no dudó en agradecer esa prórroga al tiempo que mostraba su optimismo ante la posibilidad de una visita de Francisco Bergoglio cuando lo permitiera la situación sanitaria. Respetando lo que piensan aquellos que pretenden salvaguardar las esencias del movimiento religioso, el fenómeno del Camino de Santiago hace mucho tiempo que trasciende a lo meramente espiritual y se convirtió en un acontecimiento de enorme trascendencia económica para las distintas comunidades por las que transcurre y, por supuesto, para Galicia. Ante la evidencia de que los fondos europeos se están convirtiendo en un proyecto a medio o largo plazo, el Gobierno gallego apuesta fuerte por sentar las bases de la recuperación a través del Xacobeo. La visita de Alberto Núñez Feijóo y Julián Barrio el próximo lunes al Vaticano servirá para reactivar el flujo de caminantes habida cuenta de los buenos datos epidemiológicos. Somos una de las seis autonomías en nivel 1. Si consiguen convencer al Papa para que sea el primer peregrino, todos los esfuerzos habrán valido la pena y será un impulso más que evidente en la reactivación económica. No hay que olvidar, lo reconoce la Xunta, que el Año Santo seguirá “como una puerta abierta a la espiritualidad y calma en tiempos tan complejos”. Apostamos por una respuesta positiva del pontífice. No en vano, existe una vinculación afectiva entre su origen argentino y muchísimos gallegos que han emigrado a su país y dejaron su impronta de trabajo, sacrificio y esperanza. ¿Nos hará felices ganando el Jubileo?