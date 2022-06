a real academia galega presentou en Ames unha guía moi realista que apunta a un dos problemas cos que se enfronta o galego. Nas escolas abonda cada vez máis o plurilingüismo. Aprender idiomas semella ser algo fundamental na educación dos rapaces, pero non pode e non debe anular a nosa lingua, que ademáis tamén atopa outras dificultades como a globalización que atrae persoas doutras nacionalidades que non se identifican co noso idioma. Máis que nunca Galicia precisa dun defensor do galego para que co paso do tempo non pase a ser un falar residual. E ninguén dubida a estas alturas que Freixanes o é. Desde a Real Academia Galega asume o desafío para que non se perda esa transmisión xeracional que ata hoxe funcionou e mantivo viva a nosa lingua e aposta para que dentro dese plurilungüismo aínda se vexa reforzada.