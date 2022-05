Estabilidad como signo de progreso

Los contratos indefinidos, esos que tanto ansiaban y siguen añorando muchos jóvenes, pero también mayores, han pasado de ser una rara avis –la dichosa excepción que confirma la regla– a algo más común de lo que tantos esperaban y deseaban hace no demasiado. En cuestión de meses, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 32/2021, conocido coloquialmente como la nueva reforma laboral, el panorama se ha transformado parcialmente y la temporalidad ha ido cayendo cada vez más mientras crecía la estabilidad que sigue ganando diariamente una pequeña parte de la población española. En este sentido se postula la también decisiva Ley 20/2021, aprobada en paralelo a la gran norma estatal en materia de trabajo promovida por la ministra Yolanda Díaz y que, como su propio nombre indica, instaura “medida urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público”. Gracias a esta última, numerosos profesionales de las diferentes administraciones están empezando a librarse de la precariedad que venía implícita en los repetidos contratos temporales que firmaban periódicamente, encadenando uno tras otro como si no hubiese fin. Sus primeros frutos son palpables en Galicia, donde la Administración autonómica no se queda atrás y ya ofrece resultados más que óptimos, como las más de 2.500 plazas que pasarán a ser fijas en el Sergas.