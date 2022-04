Estabilidad garantizada

Alberto Núñez Feijóo fue elegido líder del PP para apagar un fuego, el que encendieron Egea y Casado deslizando acusaciones de corrupción sobre Díaz Ayuso, que terminó como el rosario de la Aurora y el conocido cambio de timón en Génova 13. Por eso no tendría sentido que desembarcará en Madrid dejando incendiada su formación en Galicia, extremo que a nadie se le pasa por la cabeza. Saben bien los populares que una imagen de lucha fratricida, al estilo de las que suelen protagonizar los socialistas, sería sinónimo de empezar a dilapidar un inmenso capital político, avalado por 42 escaños en el Pazo do Hórreo. Y eso no le interesa a nadie, aunque tampoco la sensación de que al final lo que se impone es el dedazo. Hábil en el manejo de los tiempos y los equipos, el de Os Peares insiste en que la sucesión, tanto a nivel orgánico como institucional, será ordenada y tranquila. Sin embargo, en los últimos días se levantó una ligera marejadilla en torno a cuál sería la fórmula más adecuada para encauzar el relevo al frente de la nave azul, con lo que ello conlleva a nivel Xunta. Primero Manuel Baltar y más recientemente Diego Calvo izaron ante los medios la bandera del congreso extraordinario, a lo que Alfonso Rueda, que sigue siendo el favorito en las quinielas como futuro inquilino de Monte Pío, recetaba tranquilidad y diálogo de puertas adentro. Consciente de que cualquier amago de disputa, azuzada desde la oposición, puede interpretarse como nerviosismo, el presidente salió ayer con inteligencia a bajar el suflé aportando una dosis de ánimo y conciliación: “Me siento muy orgulloso de todos ellos, su actitud no puede ser más generosa”, esgrimió en relación a sus compañeros de filas, aplaudiendo igualmente la “profesionalidad” de su Gobierno. Sin descartar ninguna vía, recordó que los Estatutos del PPdeG contemplan varias opciones y que no toca cónclave hasta 2025. Lo que se llama tirar por la calle de en medio, que es, por cierto, la última hipótesis que gana fuerza como solución en San Caetano de cara a evitar enfrentamientos norte-sur y que representa el portavoz parlamentario Pedro Puy. Hombre respetado por propios y extraños, formación y experiencia política no le faltan. Tampoco la confianza plena del ya líder nacional, a quien le une una gran relación. ¿Encarnará él esa figura que dé sosiego y “estabilidad garantizada”?