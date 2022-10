Estacionar en la capital gallega, un juego de rol

saturación La cifra de vehículos no ha dejado de crecer en las últimas décadas. La cantidad de aparcamientos disponibles no ha parado de reducirse, en la capital gallega. Conjugar ambas realidades implica disponer de una solvencia por encima de la media o encomendarse a algún santo milagrero cada día para encontrar hueco a nuestras cuatro latas con ruedas. La teoría es sencilla, y además defendible desde cualquier punto de vista: las ciudades deben humanizarse, ese término tan manido que implica ampliar el espacio para los peatones y eliminar tráfico y aparcamiento en superficie. Para la mayoría de los mortales, encontrar hueco supone un auténtico juego de rol cotidiano en el que hay que interpretar el papel de superhéroe con suerte infinitiva. Tiene todo el sentido del mundo que Borja Verea busque debilidades en la gestión del gobierno municipal. Y cuando uno pone el foco en las cuentas pendientes el aparcamiento o el transporte público aparecen en lugares destacados. El candidato del PP a la alcaldía propone dos grandes aparcamientos en el Campus Vida y en la Plaza de Abastos, dos reivindicaciones casi históricas que hasta ahora durmieron el sueño de los justos. Mientras los vehículos particulares no estén prohibidos, que a todo llegaremos, la obligación de las administraciones es crear alternativas a precio razonable para que el ciudadano de a pie pueda aparcar. El coche es, para muchos, un instrumento de trabajo del que no pueden prescindir. Harían bien en Raxoi en buscar soluciones de una vez, que no solo se vive de sanciones o parquins de periferia que no salen ni en el mapa.

Beatriz Castro. Periodista