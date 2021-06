Estética común en los albergues

el camino de Santiago ha vuelto a la vida tras muchos meses de parón absoluto, y desde luego es una noticia digna de ser celebrada. También los albergues privados empiezan a abrir sus puertas y todo indica que durante el verano todos podrán hacer una caja bastante decente, lo cual será, igualmente, positivo para la economía de muchas familias y del país en general. Sin embargo, no todo lo que sucede en torno a la Ruta Jacobea es motivo de satisfacción. Y ya que hablamos de alojamientos específicos para peregrinos, las administraciones públicas deberían vigilar con mucho más ahínco lo que ha ocurrido en este sector en los últimos años y poner orden, al menos en el apartado estético, dentro de una actividad en la que unos pocos empresarios, pero muy visibles, no parecen conocer el concepto de feísmo. Aunque en teoría existen normas comunes dirigidas a evitar esa fealdad, es un hecho que algunos particulares y empresas se han lanzado a montar refugios para caminantes en los que el sentido de la estética brilla totalmente por su ausencia y parecen simples garajes o naves sin alma. Posiblemente su interior sea cómodo y funcional, pero estamos perdiendo la oportunidad de que todos los albergues sean algo más, mucho más, que meros locales plagados de literas. Sobre este particular, dichos establecimientos deberían contar con una cartelería vistosa y común, habría que animar a poner bancos y macetas en el exterior y tanto las puertas como las ventanas tendrían que ser de unos materiales y colores fijados expresamente por la Xunta. Tampoco se debería permitir que algunas indicaciones sean simples cartulinas pegadas en los cristales exteriores. Algo de eso ya existe, pero las normas de poco sirven si no se hacen cumplir. Y el tira p´alante es lo que impera hasta en los enclaves más céntricos.

BEATRIZ CASTRO/Periodista