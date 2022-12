Excelente hoja de ruta para empezar 2023

hoy acaba 2022 y el arzobispo de Santiago procederá a cerrar la Puerta Santa hasta 2027, que será cuando comience un nuevo Año Jubilar. Toca poner fin a una etapa y hacer balance de lo que ha sido el último Año Santo, que ha tenido el doble de duración debido a la imposibilidad que muchos fieles tuvieron de desplazarse, durante el pasado ejercicio, hasta la Tumba del Apóstol por culpa de la pandemia sanitaria. Ese cómputo no ha podido ser más satisfactorio, como no paran de destacar las primeras autoridades de Galicia. Se ha batido un récord histórico de peregrinos -casi medio millón-, los hoteles de Compostela han vivido meses magníficos de ocupación, muchos restaurantes no dieron abasto, cientos de pequeños empresarios con negocios radicados en el Camino han podido hacer al fin algo de peto tras el crac que trajo consigo el covid y a nadie se le escapa que la avalancha turística dejó buenos cuartos en multitud de sectores. Números, números y más números. Cifras, tablas comparativas, estadísticas, balances y de nuevo números, más números. Y bien, ¿hemos alcanzado la felicidad y el sosiego? Quizá, pero seguramente deberíamos leer con atención las sabias palabras que el arzobispo, monseñor Julián Barrio, pronunció ayer durante la ceremonia de la Traslación: “Es urgente volver a los valores como el sentido transcendente de la vida, el compromiso, el esfuerzo, la honestidad, la visión de futuro, la corresponsabilidad y la fraternidad, que fundamentan la confianza en los distintos ámbitos de la vida”. Una excelente hoja de ruta, sin duda, para empezar 2023. Feliz año y que todos los santos nos pillen confesados.