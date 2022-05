‘Excepción ibérica’: ¿Hay luz al final del túnel?

Para girar en torno a la claridad, el debate abierto en la Unión Europea sobre el mecanismo de excepción ibérica urdido por España y Portugal de cara a topar el precio del gas que se usa en la generación de electricidad ofrece demasiadas zonas de sombra. La fórmula, con importantes tintes de intervencionismo, no gusta demasiado en Bruselas y absolutamente nada en Alemania, pero al Gobierno central, asfixiado por las quejas ante el imparable aumento de la factura energética, le dará un importante balón de oxígeno. Permitirá, en teoría, adelgazar hasta un 30 % el recibo de 11 millones de españoles que tienen contratada la tarifa regulada, la de los “tontos” según el presidente de Iberdrola. Tras semanas vendiendo dicha medida como un gran éxito de Pedro Sánchez, pero que no terminaba de concretarse, el primer ministro portugués, António Costa, adelantaba la buena nueva al dar por hecho desde Estrasburgo el aval de UE a la propuesta. Un destello de alegría para el departamento de Transición Ecológica, ansioso por poder llevar la solución al Consejo de Ministros cuanto antes. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario apagó en parte la chispa al asegurar, a última hora, que a fecha de hoy solamente se compartió “una valoración preliminar”, pero queda pendiente información. Tinieblas sin despejarse entre las que también queda por dilucidar cómo se compensará a las compañías generadoras por la diferencia entre el coste de adquirir el gas y el techo impuesto, fijado en una media de 50 euros MWh durante 12 meses. ¿Quién pagará la diferencia? En un primer momento, desde La Moncloa echaron mano de un truco de magia alegando que el mercado la absorbería sólo. Es decir, que desaparecería, en un ejercicio de ilusionismo al más puro estilo del David Copperfield, cuando con un abracadabra era capaz de esfumarse subido a la Estatua de la Libertad. Posteriormente Teresa Ribera terminó desvelando el numerito dejando claro que no iba a ser un regalo sino que lo asumirán “los consumidores”, por lo que no se tratará de un ahorro sino más bien de distribuir los altos costes en varios años. El plan, como el destinado a abaratar los combustibles, tiene buenas intenciones pero muchos claroscuros. ¿Permitirá la “excepcion ibérica” a hogares y compañías divisar la luz al final de este largo túnel de la crisis?. Por ahora, está por verse...