Éxitos atléticos que atraen a los jóvenes

estela estévez fue la primera ganadora escolar de la Carrera Pedestre de Santiago en aquella edición inicial de 1978 y al año siguiente se alzó con el triunfo absoluto. Julia Vaquero corre ahora en las filas de la SD Compostela y María Abel consiguió uno de sus cuatro títulos gallegos, concretamente el de 1500 metros en el año 1996, en la capital gallega. Las tres fueron campeonas de España de campo a través, al igual que Joselyn Brea, que cruzó hasta seis veces en primera posición de la meta de la plaza do Obradoiro en la carrera santiaguesa. Cuatro mujeres con éxitos en Santiago. Cuatro mujeres que fueron campeonas de España de campo a través. Cuatro referentes cuyos éxitos deben servir de aliciente para una juventud dispuesta al sacrificio. El campo a través es el deporte más barato del mundo, pero tiene sus dificultades. Bien lo saben los componentes de la selección gallega que participaron en las carreras de Ortuella, en donde el barro del circuito no hizo más que servir de acicate para traer el zurrón cargado de éxitos. El atletismo gallego, en una comunidad en donde abundan las carreras pedestres, consigue ilusionar a los más jóvenes, que después demuestran su enorme calidad. Y así Galicia puede mirar al futuro con optimismo. La continuidad parece asegurada y éxitos como el de este fin de semana no hacen más que abrir el camino a nuevas incorporaciones que mantengan viva la llama de los triunfos.