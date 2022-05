Experimentos en el laboratorio andaluz

ESTE FIN DE SEMANA estuvieron en Andalucía Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. No coincidieron pero su presencia indica que, cuando faltan cuatro días para el inicio de la campaña electoral, este jueves dará comienzo una larga batalla que nos llevará hasta las generales en 2023. Por eso, lo que ocurra en la comunidad más poblada de España, y la que aporta el mayor número de diputados al Congreso, va a marcar lo que acontezca en los próximos meses. El fantasma de un nuevo cambio de ciclo agita a la clase política española, mientras que los ciudadanos parecen más pendientes de la economía real y muestran considerable animadversión hacia nuestros gobernantes. Lo señaló el CIS en su barómetro de mayo, en el que mostraba un récord en los indicadores de desafección política ratificando lo que ya mostró un estudio de Ipsos para el Foro Económico Mundial. España, según la consultora, es el país que muestra mayor preocupación ante como evoluciona la inflación y seis de cada diez personas mostraban su temor a no poder pagar las facturas o atender sus necesidades actuales. Es más, el 40% reconocía directamente que prescindirían de las vacaciones ante la situación económica. Contrasta lo que dicen los contribuyentes en la encuesta que encargaron los organizadores de la cumbre de Davos con la euforia que en ese escenario exhibió el presidente español; un optimista por naturaleza al no entender que su gestión sea alabada en los foros internacionales pero no le sirve para remontar en las expectativas de voto en nuestro país. Andalucía va a marcar un camino por el que se pretende colar el nuevo presidente del PP. Por eso ambos líderes no escatiman esfuerzos en una comunidad que por su tamaño es esencial para decidir el inquilino del palacio de La Moncloa. Las últimas encuestas alimentan las esperanzas de Feijóo. Si Juan Manuel Moreno Bonilla es capaz de superar la suma de PSOE más los partidos de la izquierda que concurren divididos y no necesita los votos de Vox, con esa bomba de relojería que es Macarena Olona, los populares tendrían el viento de cola. Todos los sondeos inciden en que esa hipótesis puede darse sin demasiados problemas, algo que ya notan en Ferraz. Nadia Calviño entra al cuerpo a cuerpo político y este domingo Adriana Lastra, como Félix Bolaños, vuelven a sacar a pasear los fantasmas de narcotraficantes. Síntoma de que la desmovilización socialista llegó a las mesas de sus estrategas electorales. Y de que el hartazgo ciudadano no deja de crecer.