Extraña manía a los pasos de cebra

por alguna extraña razón, todo indica que el Ayuntamiento de Santiago y la Xunya han cogido manía a los tradicionales pasos de cebra, con la consiguiente tendencia a cargarse los que había y a no recurrir a ellos en las calles de nueva construcción o remodeladas. Ahí tenemos, sin ir más lejos,la extraña señalización que rige, desde hace unas cuantas semanas, en el cruce entre República de El Salvador y General Pardiñas, donde las antiguas bandas blancas, bien conocidas por todo los conductores, han sido sustituidas por unas modernas señales horizontales y verticales en las que consta que ese nudo es de “preferencia peonil”. ¿Resultado? Confusión total tanto para los conductores como para los viandantes, que no saben muy bien qué hacer cuando llegan a ese punto. Los primeros, porque ya están encima del cruce cuando pueden leer la nueva señalización, y los segundos, porque no se fían de que los coches vayan a parar. La pregunta es: ¿por qué tanta nueva señal cuando los tradicionales pasos de cebra indicaban, e indican, con total claridad la preferencia de paso de los peatones? La situación es aún mucho más confusa, ridícula y hasta peligrosa en el nudo de Concheiros, donde mil señales de nueva invención, desde bandas rojas a pavimentos de diferente imagen, delimitan lo que supuestamente se vendió como una gran plaza de preferencia peatonal, aunque nadie sabe realmente qué diantres es aquello. A la hora de innovar, hay que saber muy bien qué se pretende mejorar y cómo hacerlo, pero en los casos citados parece que todo se hizo al tuntún... y con menos cerebro que una cebra.