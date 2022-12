Que haya un intercambiador de transporte público en la zona norte de la ciudad será cosa buena, sobre todo porque desde que se ha mudado la estación de buses de San Caetano al Hórreo este entorno ha quedado bastante a desmano para muchos viajeros. Lo saben bien los usuarios del transporte metropolitano y las rutas de transporte público que acceden a la capital gallega por el sur. Antes, cuando los viajeros procedentes de localidades como Noia, Padrón, Caldas, Vilagarcía, Pontevedra o mismo Vigo llegaban a Compostela tenían varias opciones para bajarse según sus necesidades, puesto que las líneas ofrecían al menos tres ubicaciones diferentes y estratégicas. A la mítica parada del hotel Peregrino o la de la avenida Mestre Mateo; se sumaba la del Hórreo, antes de llegar a San Caetano. Esta última se ha perdido desde la puesta en funcionamiento de la nueva estación; y los vecinos de las comarcas del sur que ahora quieren acercarse a puntos del norte de la ciudad deben comprar doble billete. Por ejemplo, un vecino de Noia o Padrón ya no lo tiene tan fácil para llegar a As Cancelas, San Caetano, Fontiñas, Salgueiriños o Vite. Puesto que a la fuerza tiene que hacer trasbordo en la intermodal. Confiemos pues en que el nuevo intercambiador de transporte sirva para mejorar de alguna manera las comunicaciones y para facilitar el viaje a las miles de personas que se han visto afectadas por la pérdida de la parada de San Caetano, un punto estratégico por su cercanía a la Xunta, a los centros comerciales o mismo a la delegación de Hacienda. Porque de lo que se trata es de facilitar la vida a los ciudadanos, y no de complicársela.