Falta de habilidad que genera tensión

debate Las nuevas restricciones contra la pandemia derivada del coronavirus aprobadas por el Consejo Interterritorial de Salud reabrieron la confrontación entre el Gobierno central y algunas comunidades autónomas que ven en las limitaciones una invasión de sus competencias. Media docena de territorios rechazaron la decisión del Ejecutivo presidido por el socialista Pedro Sánchez de limitar los horarios de funcionamiento del ocio nocturno y del sector hostelero hasta que el setenta por ciento de los españoles estén vacunados. Galicia está entre esos territorios que no ven bien la medida y el Ejecutivo presidido por el popular Alberto Núñez Feijóo ya pidió a la asesoría jurídica de la Xunta que analice el documento y “viendo si realmente tiene fuerza vinculante o no”. En caso de que la tenga, “es evidente que Galicia siempre acata las resoluciones de obligado cumplimiento”, pero, en todo caso, aseguró que su gabinete va a “presentar modificaciones”. Esa cautela de Feijóo no la contemplan ni la presidenta popular madrileña, Isabel Díaz Ayuso; ni el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, que no acatarán las directrices. Cuando hay dudas de la legalidad de las decisiones se espera, al menos, de quien tiene la máxima responsabilidad un mínimo de esfuerzo dialogante y no aplicar el criterio de ordeno y mando. Lo contrario, lo que hizo el Gobierno, es una irresponsabilidad manifiesta. A todas luces.