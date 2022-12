Falta de mantenimiento que provoca graves caídas

SANTIAGO Una ciudad nunca podrá estar en perfecto estado de revista, partimos de esa realidad. Pero hay problemas y problemas, y algunos provocan serias consecuencias. Llama la atención que vecinos de la céntrica rúa compostelana Montero Ríos se han puesto en contacto en varias ocasiones con el Ayuntamiento y no hayan obtenido respuesta. Una de las residentes asegura que informó de la situación al propio alcalde el día del reparto de flores en la Alameda, porque ella misma sufrió una grave caída que la llevó al hospital, y días después presenció otra de una persona anciana. No se entiende qué tiene que pasar para que estos problemas tengan solución. Estamos hablando de una zona de contenedores con trampa, con unas planchas levantadas varios centímetros del suelo que, en una calle tan transitada, suponen un verdadero riesgo. Ya hay sentencias condenatorias en distintos ayuntamientos, con multas que pagamos todos con nuestro dinero público, e incluso en el Concello de Santiago tuvieron que afrontar este tipo de pagos. Es evidente que una brigada de Obras debería vigilar continuamente el estado de las aceras, porque hablamos de arreglos menores que se solucionan en un día, en la mayor parte de los casos. Pero es que si además recibes el aviso de los residentes no se entiende que no acabes de una vez con el problema. Si una ciudad viva debe estar continuamente en obras, este tipo de arreglos deberían ser la prioridad. Mucho mejor que lamentar desgracias que, desde luego para el que las sufre, tienen poco de menores.