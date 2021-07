polémica. La crisis demográfica que acecha a toda Europa desde hace décadas es una realidad incontestable a la que Galicia, desgraciadamente, no es ajena. El problema es serio y, en esta línea, la Xunta lleva ya varios años poniendo en marcha políticas que ayuden a revertir la situación y a hacer de la comunidad el mejor lugar para que aquel que quiera tener hijos pueda hacerlo. Sin embargo los resultados no son inmediatos, sobre todo en el ámbito rural, el más castigado. Prueba de ello es que para el próximo curso el sistema educativo perderá más de 4.000 alumnos en los ciclos de Infantil y Primaria. Una contingencia ante la que, como siempre, habrá que acometer ajustes que implicarán el cierre de algunas unidades, la apertura de otras o agrupamientos en función del número de matriculados. Variaciones habituales que non afectan a la calidad de la enseñanza. Es más, a pesar de que se pierden niños en los centros, San Caetano sigue apostando por el refuerzo y estabilización de las plantillas de profesorado y, de hecho, en este momento se están celebrando unas oposiciones con casi 4.000 plazas y ya está convocada una nueva oferta de empleo para el año que viene con otras 1.600. Menos estudiantes, pero más maestros. Esa es la realidad de los números. Y sin embargo hay quien habla de recortes. Así las cosas, la pregunta es: ¿faltan colegios o sobra demagogia?