Faraldo y la desmemoria histórica

AHORA que la asignatura de Historia tiene cada vez menos peso en los institutos, no vaya a ser que los adolescentes caigan en la tentación de perder el tiempo aprendiendo lo que ocurrió en su país hace varios siglos, hay que saludar la iniciativa del Ayuntamiento de Santiago de organizar roteiros guiados por la ciudad para explicar a los vecinos acontecimientos que prácticamente han caído en el olvido. Entre ellos, por ejemplo, el llamado levantamiento de 1846, protagonizado por militares, intelectuales y estudiantes universitarios que exigían acabar con el asfixiante centralismo de Madrid con el fin de dar un mayor protagonismo a las provincias y, en general, a la olvidada Galicia. Sabido es que aquella pequeña revolución provinciana acabó como el rosario de la aurora, más que nada porque el general Ramón María Narváez no se cortó ni un pelo a la hora de sofocar la revuelta mediante el envío de tropas tan numerosas como experimentadas, que se merendaron a los insurrectos en un abrir y cerrar de ojos. En toda esa movida cobró un especial protagonismo un joven betanceiro que cursaba sus estudios universitarios en Santiago, Antolín Faraldo, a quien están dedicados estos paseos históricos. Faraldo, que consiguió cierta fama ejerciendo como periodista, logró huir por piernas hacia Portugal y luego, al quedar libre de cargos, se estableció en Madrid y en Granada, donde falleció a la temprana edad de 30 años. Bien merece el joven activista que recordemos sus andanzas, aunque solo sea para dar en las narices a los torpes ideólogos educativos que se han empeñado en sumergirnos en la desmemoria histórica.

Beatriz Castro. Periodista