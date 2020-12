Feijóo, la financiación y la armonización fiscal

cometerán un error palmario quienes vean intereses partidistas en la postura de Feijóo sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, necesaria y nos atrevemos a subrayar que urgente. Las del presidente de la Xunta son las dudas y preocupaciones de un gobernante, más que las de un líder de partido. Cuando él advierte de que vamos camino de un escenario de peligrosísima inestabilidad institucional, si el Gobierno de Pedro Sánchez da carrete a Esquerra y Bildu para que decidan qué sistema de financiación tendrán las comunidades, lo que hace es poner voz a un desasosiego que recorre España y que se alimenta de la desconfianza hacia los socios nacionalistas del Ejecutivo de coalición, y hacia una alianza tejida y liderada por Pablo Iglesias. Lo que se juega Galicia en esta partida de ajedrez es apuntalar la recuperación económica y la cohesión social, nada menos. ¿Qué hoja de ruta propone Feijóo? La más sensata, en nuestra opinión: tejer la reforma desde un consenso sólido, tras un debate a fondo y leal en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y con participación de todas las autonomías. Que no va a ser fácil lo comprobamos con la polvareda que ha levantado la armonización fiscal que cocina el Gobierno de la nación, un proyecto destapado por Gabriel Rufián que nos mete de cabeza en el mundo al revés: la Comunidad de Madrid se declara insumisa y reclama ir por libre, con su presidenta decidida a ser “la peor pesadilla”, mientras los republicanos catalanes se apuntan ahora a algo muy parecido al café para todos; eso sí, sin tocar el que muele Cataluña ni el régimen foral de País Vasco y Navarra. En medio de tamaño guirigay, la voz del inquilino de Monte Pío vuelve a poner cordura y atempera las amenazas de Isabel Díaz Ayuso, que avisa al Ejecutivo central de que hará “lo que haga falta y donde haga falta” para que no le toquen su modelo de exenciones. Frente a este ruido de rebelión, lo que dice Feijóo es que la armonización no es mala si se establece una horquilla de máximos y mínimos para que cada autonomía escoja la que mejor se adapte a sus peculiaridades y necesidades. Puro sentidiño, o sea. En algo parecido trabaja el Ministerio de Hacienda: fijar un suelo del 15 % de cobro obligatorio en la base imponible del impuesto de Patrimonio, elevar el mínimo exento para liberar a las rentas más bajas, y exigir mayores cuotas de propiedad para imputar patrimonios a empresas familiares. Es un razonable punto de partida para buscar acuerdos y, quizás, rebajar el griterío.