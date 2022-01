Feijóo: tomar decisiones y no esperar a que escampe

UN VIEJO AXIOMA PERIODÍSTICO, hoy por desgracia en desuso, decía que los hechos son sagrados pero las opiniones libres. Partiendo de esa premisa justo es reconocer que la actuación de la Xunta durante la primera parte de esta pandemia fue intachable. Alberto Núñez Feijóo siempre tuvo una especial sensibilidad sobre temas sanitarios debido a su paso por la Consellería de Sanidade, primero, y el Insalud, después y siempre de la mano de José Manuel Romay Beccaría. Cuando la crisis empezó a tomar cuerpo, el presidente de la Xunta puso todos los recursos, y alguno más, a disposición de la sanidad pública para frenar el imparable avance del coronavirus y eso se notó: Galicia fue ejemplar en la lucha contra la covid. Los gallegos se lo reconocieron otorgándole una nueva mayoría absoluta en las elecciones autonómicas en julio de 2020. No era una cesión gratuita sino el reconocimiento a un trabajo bien hecho en un momento especialmente duro. Desde estas páginas llevamos muchos meses defendiendo, cuestión de justicia y no devolución del pago de favores, su gestión al frente de la Xunta. Nunca nos dolieron prendas al afirmar que la sanidad pública gallega estaba siendo ejemplar; lo hacíamos desde el convencimiento, avalados por las cifras y sin recibir nada a cambio frente a las críticas e incomprensión de muchos sectores, políticos, sindicales, sanitarios y hasta económicos. Durante ese tiempo la Consellería de Sanidade y la Xunta dieron una lección de compromiso y buen hacer y en las páginas de EL CORREO dejamos constancia. Pero las cosas están cambiando y no podemos ni debemos callarnos. La Atención Primaria es un auténtico desastre, la gestión hospitalaria deja mucho que desear y hay medidas anticovid que son incomprensibles. Lo ocurrido en esos catorce centros de salud en el área de Vigo no es más que la punta del iceberg que amenaza con hundir por completo a ese Titanic que es la sanidad pública gallega. Decisiones recientes en el sentido de limitar la atención es reconocer la incapacidad para encontrar soluciones que no pasan ni por recuperar a médicos y enfermeras jubilados o acelerar la incorporación de los graduado sin MIR en labores burocráticas. Se necesita algo más. La Sanidad –esta pandemia nos sitúa frente al espejo de la realidad– es una de las principales preocupaciones de los gallegos y, en vez de mirar hacia otro lado y esperar que escampe, Feijóo debería tomar decisiones para dotar de medios a los centros. Y, sin solución de continuidad, atajar la sangría que sufren muchas empresas como se puede comprobar en los datos del paro sin maquillaje. Los fondos europeos deben servir para relanzar la economía real y no solo para satisfacer la vanidad de unos pocos. Que la culpa no solo está en Madrid; en San Caetano hay medios y resortes para paliar una crisis más que coyuntural, que nos afecta a todos, antes de que sea demasiado tarde.