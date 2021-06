Feijóo vuelve a poner ‘sentidiño’

indultos. La protesta contra los posibles indultos a los condenados del procés cumplió su objetivo sólo a medias. Ciertamente, la manifestación de la plaza de Colón –que respaldaron PP, Ciudadanos y Vox– congregó a un importante número de personas y ofreció una foto impactante, aunque seguramente no a lo suficiente como para hacer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de marcha atrás a aplicar la medida de gracia a los Junqueras y compañía después de haberse abrasado ya en el debate previo. Además, el mandatario se encontró con un regalo que no esperaba: las incomprensibles declaraciones de Díaz Ayuso metiendo en el ajo al rey Felipe VI (que ni pincha ni corta en este asunto) y desviando la atención hacia la Corona en lugar de centrarla en La Moncloa y también en la sede socialista de Ferraz. Un error no forzado, como dirían en el tenis, que este lunes tuvieron que intentar enmendar otros, como el barón popular gallego Alberto Núñez Feijóo. El de Os Peares, que no estuvo en Madrid por su visita al Papa, echó un cable a su homóloga en la Puerta del Sol interpretando que en ningún caso las declaraciones supusieron una injerencia en la labor del Jefe de Estado y lamentando, de paso, que se vaya a tramitar un perdón que va en contra de lo que opina el Poder Judicial y que responde a intereses políticos. Un mensaje, sin duda, con más sentidiño.