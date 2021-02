Feijóo y Pontón, en el mundo al revés

a veces, pocas por suerte, Galicia entra en el mundo al revés y transita las corredoiras de la crispación política. Acaba de ocurrir en el Pazo do Hórreo, con Feijóo y Ana Pontón aprovechando los rescoldos del 23-F, todavía tibios cuarenta años después de la fallida asonada golpista, para tirarse los trastos a la cabeza. Decimos que es el mundo al revés porque el brote de y-tú-más se produce justo cuando se levantan voces en toda España apelando al protagonismo de los moderados, y cuando Pedro Sánchez y Pablo Casado parecen haber escuchado por fin el mensaje y se avienen a cerrar pactos inaplazables: los de la renovación del CGPJ y de RTVE, por ejemplo. En este espacio editorial defendimos días atrás, en sintonía con los argumentos del director de La Vanguardia, que solamente la balsámica sensatez de los moderados puede iluminar la convivencia y el futuro de progreso que la sociedad española necesita y reclama. Pues bien –más correcto sería decir pues mal–, esta oportuna apuesta por el sentidiño ha cogido con el pie cambiado al presidente de la Xunta y a la líder de la oposición, para sorpresa de propios y extraños porque Feijóo es uno de los grandes adalides del pragmatismo y la moderación, si no el más, y Pontón se ha ganado a pulso muchas simpatías con su oposición en positivo y propositiva. Sin embargo, ambos políticos dejaron sus virtudes fuera del hemiciclo del Parlamento, este miércoles pasado, con una apuesta por el ruido que, cuando menos, debió sorprender a parlamentarios tan experimentados y sensatos como Pedro Puy, el portavoz del Grupo Popular experto en tender puentes y templar conflictos, por citar uno. Aplaudimos la defensa que Feijóo hizo de la Transición, la Carta Magna y la democracia española, por supuesto, pero no podemos silenciar que no le sienta bien a su perfil chapotear en el barro de la bronca, con acusaciones incendiarias al BNG “máis radical e lamentable da historia de Galicia” (sic). Tampoco queremos ocultar que no acertó Pontón con la modulación de una réplica en la que llegó a reprocharle al inquilino de Monte Pío una presunta deriva trumpista y hasta le acusó de que “lle gustaría pechar o Parlamento” (sic). Nos queda el consuelo de que la líder nacionalista se acercó al escaño del presidente con un informe con las propuestas del Bloque para la reactivación económica de Galicia, y no blandiendo un zapato como en tiempos pretéritos nos tenía acostumbrados otro carismático dirigente. Optar por los papeles –y no perderlos, si no es mucho pedir– es la mejor manera de regresar al bendito territorio de la moderación. El que gusta a los gallegos.