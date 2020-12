Felipe VI y los que exigen el ‘harakiri’

UN AÑO MÁS, España parece que ha vuelto a alinearse en dos bloques abruptos en torno al tradicional discurso del rey del 24 de diciembre. Si se analizan las reacciones al mismo, las tonalidades grises apenas existen en unos análisis que ya estaban perfectamente diseñados mucho antes de que el jefe del Estado compareciese a través de la televisión y, en cambio, las posturas extremas dominan el espectro político y mediático. El decepcionante resultado de dichas argumentaciones es evidente. Por un lado está el ala de la derecha -así, sin matices-, que supuestamente quedó encantada con las palabras del monarca, y por otro figura el de la izquierda (igualmente sin tonalidades), que al parecer rezuma indignación tras comprobar que Felipe VI no estuvo por la labor de hacerse el harakiri delante de las cámaras por las graves acusaciones que afectan a su padre. Entusiastas afanosos y detractores airados se han encargado de nuevo de polarizar unas opiniones en las que no parecen contar nada los muchos millones de españoles que no contemplan la realidad desde esas coordenadas tendentes al extremo. Hablamos de esa enorme masa silenciosa y muy poco dada a los radicalismos que ni aplaude con las orejas cualquier intervención, venga de donde venga, ni arde en cólera cuando algo le disgusta. Esa es la España que quieren pintar unos pocos -muy ruidosos y con una influencia que no debería corresponderles-, pero no es la verdadera. Y si esos personajes se han adueñado de la cancha de juego a su antojo es porque les hemos dejado, hasta el punto de que ahora parece que el mayor y más importante debate nacional gira en torno a si nuestro país debe o no afrontar un cambio de régimen. ¿De verdad es así? Seguramente no. Probablemente lo único que siente la España centrada es mucha tristeza al haber comprobado que una figura como la de Juan Carlos I, cuyo papel fue determinante en la Transición ejemplar que vivió nuestro país, no era tan modélica. Y seguramente lo que más desea la gran mayoría de los españoles es que Felipe VI siga marcando distancias evidentes pero discretas con su padre, actitud que volvió a dejar clara en su discurso de Nochebuena. ¿Pudo ser más explícito al referirse al rey emérito? Sin duda sí, pero sus palabras en torno a que los principios morales y éticos “nos obligan a todos sin excepciones”, y que “están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares” fueron rotundas. Además, los que exigían y exigen más contundencia no estarían conformes ni aunque el monarca hubiese salido clavando alfileres en la figura de un pater familias que ya, realmente, no pinta nada.