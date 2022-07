¿Ferraz o Moncloa? ¿Dónde está el lío?

política Nadie tienen dudas que el presidente del Gobierno vivía cómodo con Pablo Casado como líder de la oposición. También es una certeza que a Pedro Sánchez no le tiembla la mano a la hora de defender su posición y que cuando aparecen sombras se saca de delante de un plumazo, sin importarle nada el pasado. Lo hizo con José Luis Ábalos, Carmen Calvo o Iván Redondo, tres de las personas que le llevaron en volandas a Moncloa. De la cuarta, Adriana Lastra, se deshizo después.

Hace menos de un año sorprendió cambiando a los portavoces en el Congreso y el PSOE y ahora ya no le sirve y los manda a galeras. Es su forma de actuar y no le tiembla el pulso a la hora de despedir a, por ejemplo, Adriana con un simple tuit más de compromiso que de sentimiento real. A otros antes, ni siquiera eso.

Las cosas no funcionaban en el partido que encadena derrota electoral tras derrota desde que gobierna en España coaligado con UP. Si a eso se le añade que Alberto Núñez Feijóo es un contrincante más sólido no es de extrañar que se le aparezcan fantasmas, incluso en forma de encuestas del CIS. Ahora se rodea Sánchez de un núcleo duro de fieles, con mayoría de ministros y ministras, para intentar revertir la situación desde las entrañas del propio partido. Habrá que esperar cuanto dura este nuevo invento. El problema no parece que esté en Ferraz, sino en Moncloa.