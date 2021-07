FEST Galicia, a aposta de Román Rodríguez polo eido músical

TRABALLO O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, coñoce ben que a cultura e o turismo son dous eidos que medran mellor xuntos e que nestos tempos da COVID as institicións públicas teñen que coidar tamén a parte social da sua estratexia sociosanitarioa. Por iso, convén aplaudir a presentación da nova andaina da marca FEST Galicia que inclúe o patrocinio de 13 festivais da nosa terra, entre eles dous en Ssantiago (Compostela Maré e WOS). O feito de que nesta nova edición a iniciativa leve por lema Un destino musical seguro, salienta xa que, no marco da celebración do Xacobeo 21-22, Rodríguez aposta por sumar esforzos entre os diferentes eventos culturais para dese xeito artellar unha oferta mellor, maior (en cantidade e calidade) e máis variada, o que casa ben con estes tempos novos.