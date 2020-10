Fiestas de descerebrados

EN LA UNIVERSIDAD de Valencia veinticinco mil estudiantes no podrán asistir durante una temporada a clases presenciales por culpa de unos pocos juerguistas que, pese a estar cursando un grado, tienen el cerebro por debajo de las suelas del zapato. Como los protagonistas de esta noticia tenían unas ganas irrefrenables de celebrar el inicio del curso, no se les ocurrió mejor idea que juntarse en una azotea para beber, bailar, gritar y abrazarse durante horas sin usar mascarilla ni ningún tipo de control, con los resultados por todos conocidos: bastantes se contagiaron y convirtieron las aulas en un polvorín incontrolable, de forma que las autoridades no han tenido más remedio que cerrar todo el campus a los pocos días de arrancar el curso. Una gracia. Por supuesto, algunos de los asistentes grabaron diversas escenas de la fiesta –una juerga no es completa si no se retransmite por las redes– y en ellas se aprecia con claridad meridiana que el grado de irresponsabilidad fue máximo, por lo que los participantes no tienen disculpa alguna. Pese a todo, ya verán como tan penoso episodio apenas acarreará consecuencias para sus promotores y asistentes. La culpa se disolverá en la multitud, nadie verá perjudicado su bolsillo o su expediente académico y muy pronto nuevos descerebrados se juntarán para celebrar Halloween o lo que se tercie. Aquí, en Santiago, de momento no ha pasado nada grave, pero es un hecho que muchos universitarios llevan ya varias semanas jugando con fuego mediante la celebración de fiestas que han obligado a movilizar a la Policía en decenas de ocasiones. La Xunta afirma, al respecto, que tiene ya casi listo un procedimiento sancionador muy severo con el fin de meter el miedo en el cuerpo a quienes se niegan a respetar las normas más básicas. ¿Será verdad o tendremos que esperar hasta finales del curso?

BEATRIZ CASTRO/Periodista