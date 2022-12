el servicio de Urgencias del hospital Clínico de Santiago acaba de dar la voz de alarma por el altísimo número de jóvenes que son trasladados al complejo con comas etílicos, es decir, borracheras en grado máximo. El doctor Plácido Mayán, jefe del departamento, calcula que la cifra de atendidos, casi todos ellos chavales que salen de juerga las noches de movida, se ha multiplicado nada menos que por cuatro desde el fin de la pandemia y alerta de lo que puede ocurrir durante la noche de Fin de Año si la gente no mide bien lo que consume. Y ojo, porque no estamos hablando de personas que pierden un poco la verticalidad tras haber tomado un par de copas de más, sino de intoxicaciones muy graves que obligan a los médicos a actuar con mucha celeridad. Ayer advertíamos en esta misma sección sobre el alto número de siniestros de tráfico que se registran en Compostela por culpa del alcohol. Y hoy, abundando en el mismo tema, resulta necesario hacer un llamamiento a los autoridades para que analicen si están actuando de una forma correcta en la lucha contra los desmadres etílicos. La respuesta es, rotundamente, no. Solo hay que ver la gran cantidad de anuncios televisivos que siguen animando a beber y resulta vomitivo comprobar cómo en ciertos programas protagonizados por jóvenes se organizan fiestuquis bañadas en alcohol con el claro objetivo de que se desfasen y hagan cosas, ya sea en la pista de baile o en la cama, que permitan subir la audiencia. ¿Qué tiene que decir al respecto el Ministerio de Sanidad? Parece ser que nada, así que ¡viva la juerga!