‘Filomena’ y la lección del alcalde Porcioles

ahora que los destrozos de la gran nevada degeneran en otra arma arrojadiza de la oposición contra el Gobierno de la nación –y algún motivo hay, digámoslo de entrada–, conviene mirar con perspectiva histórica y sin histerismos, de manera que situemos el problema en su justo escenario. Conviene, por ejemplo, recordar otra nevada histórica, la de la Navidad de 1962 en Barcelona, cuando José María de Porcioles, el legendario alcalde catalanista/franquista que impulsó el reformismo y sentó las bases urbanísticas de la capital actual, se vio desbordado por la falta de medios. Lo quiso solventar deprisa y corriendo, y erró: compró maquinaria que nunca más fue necesario usar y que llegó intacta al desguace, muchos años después. La lección es palmaria y haríamos bien todos en recordarla cuando se alzan voces críticas aventadas por el aire gélido de Filomena: frente a las catástrofes naturales hay que reaccionar con cabeza fría, nunca mejor dicho, y sin tomar decisiones precipitadas. Nos parece indiscutible que hubo fallos en la previsión de los efectos de esta monumental nevada que colapsó Madrid y tiñó de blanco media España, pero también nos parece obvio que la respuesta de las administraciones públicas no puede ser la de gastar –malgastar– recursos en medios carísimos para hacer frente a fenómenos meteorológicos tan excepcionales como este. Entendemos que las alertas previas de los servicios especializados, que las hubo, quizás deberían haber sido más contundentes y, sobre todo, haber tenido un respaldo claro de las autoridades competentes. Más allá del debate sobre los desastres del cambio climático, tal vez lo urgente sea superar cuanto antes la emergencia con los recursos disponibles, que no son pocos, y sacar las conclusiones pertinentes desde el sosiego, la responsabilidad y la leal cooperación. Estamos convencidos de que el Ejecutivo de coalición, pero también los gobiernos autonómicos más afectados por Filomena, tienen que hacer autocrítica y asumir la evidencia de que el colapso provocado por la devastadora borrasca cuestiona las medidas adoptadas. En resumidas cuentas, acertaron los meteorólogos con sus precisas alertas y fallaron las autoridades con operativos de prevención tan inadecuados cuan insuficientes. Vistan la mona de la nevada como la vistan unos y otros, eso es exactamente lo que ocurrió y ocultarlo no lleva a ningún puerto. ¿Hace falta decir que para evitar otro episodio de falta de anticipación y de descoordinación no es necesario imitar al alcalde Porcioles, y que basta con prevenir desde la colaboración y el sentidiño?