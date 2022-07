Fin de fiesta para Boris Johnson

Podrán ponerse muchos calificativos al periplo del excéntrico primer ministro británico, pero lo que nunca se dirá de él es que su paso por el número 10 de Downing Street fue aburrido o dejó indiferente a alguien. Durante sus dos años y medio de mandato, el político nacido en Nueva York hace 58 años deja tras de sí un largo historial de escándalos que llevaron a que acumulase en este tiempo un enorme desgaste tanto a ojos de sus compañeros de filas como de la opinión pública en general. Una de las polémicas más famosas –y que más daño hizo a su carrera– fue el llamado partygate, una serie de fiestas en plena cuarentena tras la irrupción de la covid celebradas en su residencia oficial, no sólo reprochables desde el punto de vista ético sino también sanitario. Mientras los ciudadanos permanecían confinados en sus domicilios, alejados de familiares y amigos para no propagar el virus, este irresponsable se divertía junto a varios de sus colaboradores consumiendo bebidas alcoholicas y sin ningún tipo de medida de protección. Johnson, que terminó infectado, también se coronó con el dudoso honor de ser el primer Jefe de Gobierno en ejercicio sancionado por infringir la ley, tras ser multado por la Policía Metropolitana de Londres por su comportamiento bastante poco ejemplar, además de cero solidario con sus administrados. Poca cabeza como la que demostró con la lujosa reforma de su apartamento particular, que le costó al Partido Conservador una sanción de más de 20.000 euros por no declarar un donativo que se utilizó para realizar el pago. Sin embargo, el conocido como caso Pincher fue la gota que colmó el vaso, cuando quedó demostrado que conocía el comportamiento inapropiado de Christopher Pincher, diputado que acosaba sexualmente a sus compañeros, y aún así lo ascendió. Con la oposición y todo el pueblo exigiendo a gritos su marcha, varios miembros de su partido terminaron por dar un golpe sobre la mesa para reclamar a su Ejecutivo más honestidad y decencia . La cascada de dimisiones de ministros, secretarios de Estado y asesores fue el preludio de su dimisión como máximo responsable de los conservadores y del Gobierno cuando se le encuentre sustituto. Le costó irse, pues su determinación fue siempre la de agarrarse al sillón a cualquier precio. Pero a Boris Johnson, por fin, se le terminó la fiesta.