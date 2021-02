Fondos europeos en clave política

OSCURIDAD El problema no es que el Gobierno de Pedro Sánchez no respete el modelo de financiación autonómica en el reparto de fondos europeos para ayudar a paliar los desastres de esta pandemia, como insisten en repetir la tríada Alberto Núñez Feijóo, Francisco Conde y Valeriano Martínez. Lo grave y preocupante estriba en que este Ejecutivo tiene otros intereses y cuenta con apoyos interesados, hasta el de Vox llegado el momento, que le permiten manejarse a su antojo despreciando entendimientos y respeto de las reglas de juego (los criterios de financiación es una de ellas) que forman parte de la cultura democrática. Pero hay más, en el Ejecutivo de coalición hay quienes piensan que se debe nacionalizar (distribuir arbitrariamente) el reparto, y otros que lo consideran un dislate; los que proponen que se excluya a las firmas del Ibex y los que consideran básica su presencia, y algunos se enfrentan por formar empresas mixtas públicas-privadas o activar el subvencionismo al más puro estilo de los ERE andaluces. Por eso a nadie debería extrañar que los 570 millones que la Xunta echa en falta en trasferencias de cuartos de la UE no sea más que la punta del iceberg que amenaza con colapsar la economía gallega. Saben bien en la calle Ferraz que con Bárcenas en el banquillo amenazando a Casado, Feijóo puede ser rival en un futuro muy cercano. Un rival muy peligroso. Y por eso conviene asfixiarlo.