Fondos europeos por el desagüe

cuanto más profundo y desgarrador es el impacto del covid en la economía, más nos encomendamos al maná milmillonario del fondo europeo de recuperación, esos 140.000 millones que Bruselas comenzará a inyectar no antes de la segunda mitad de 2021 y que, combinados con las vacunas –debería haber más de una para entonces–, nos ayudarán a salir poco a poco del pozo de la pandemia. Ese escenario de razonable optimismo esconde, sin embargo, agujeros negros muy preocupantes. Por ejemplo, las palmarias dificultades de España para aprovechar el dinero que inyecta la UE. Los datos de la Comisión Europea, incontestables, desvelan que estamos en el furgón de cola en niveles de ejecución: a fecha de 8 de octubre, España solo había utilizado 19.374 de los 56.367 millones del programa operativo para el sexenio 2014-2020, un 34 %, lo que significa que hemos dejado en la caja fuerte de Bruselas nada menos que dos de cada tres euros. Es una incapacidad sonrojante e inadmisible, hasta tal punto que, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez y los ejecutivos autonómicos se aferran con la desesperada fe del náufrago al salvavidas del fondo europeo de recuperación, cada vez más expertos dan la voz de alarma: falta mucho por hacer para aprovechar los millones del esperanzador Next Generation, desde atraer inversión privada hasta conseguir una fluida coordinación territorial, pasando por seleccionar los programas, licitarlos, ejecutarlos y rendir cuentas. La buena noticia es que la inyección de Bruselas supone más del 10 % de la riqueza generada el pasado año por España. La mala, que los proyectos de las administraciones para movilizar ese milmillonario caudal de fondos pecan de falta de concreción y de mecanismos de selección, de filtros que garanticen que cumplen los estándares mínimos exigidos por Europa. A mayores, el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado complica la correcta ejecución de las iniciativas, tanto públicas cuanto privadas. Advierten los analistas, y advierten con indudable sentidiño, de que las ayudas europeas perderán mucha de su eficacia si no las aprovechamos para reformar nuestro modelo económico. La experiencia nos enseña que los fondos estructurales, que España recibe desde hace décadas, no han reducido la brecha de productividad ni impulsado la tasa de empleo estructural. Los retos están claros: salir del top tres de países que peor aprovechan las ayudas de la UE y utilizarlas para modernizar la economía. ¿Seremos capaces esta vez?