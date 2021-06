Frenar el envejecimiento

GALICIA ESTÁ A PUNTO de sufrir el estallido de una auténtica bomba demográfica. Los últimos datos del INE sobre envejecimiento en España reflejan una tendencia más que preocupante y deberían activar todas las alarmas. Mientras que en el total nacional se contabilizaba un nuevo máximo con un incremento del 129%, es decir, 129 superan los 64 años por cada 100 menores de 16, en Galicia el porcentaje se disparaba hasta el 207% de ancianidad lo que supone 207 personas llegando al límite de la edad legal de jubilación frente al centenar de los que no alcanzaron los 16 años. La nuestra es la segunda comunidad con más personas mayores, solo por detrás de Asturias y aunque los datos del INE este año no aportan novedad significativa, más allá de romper una barrera histórica, es una tendencia que se viene manteniendo durante más de una década. Tiene lógica; es consecuencia directa de la caída de la tasa de natalidad como lo demuestra que el indicador de fecundidad alcanzó su valor mínimo en este siglo con 1,1 hijos por cada mujer. Por si fuera poco, todo se agravó con el impacto de la pandemia. En 2020 aumentó el número de defunciones un 17%, afectando sobre todo a la tercera edad, y se agravó con el impacto negativo en el número de nacimientos, marcando un descenso récord del 6%. Ingredientes de un cóctel perfecto para hacer temblar los cimientos de la sociedad, en general, y del bienestar en particular. ¿Cómo se podrá garantizar el pago de las pensiones con tales cifras de envejecimiento, una natalidad bajo mínimos y una tasa de paro juvenil por encima del 30%? Misión imposible. Metidos de lleno en este escenario se necesita reformular el mercado de trabajo para recuperar el denominado talento sénior, el de nuestros mayores, que hace tiempo dejó de ser una prioridad, como lo demuestran los parados mayores de 50 años con enormes dificultades –tanto o más que los jóvenes– para encontrar trabajo. Un informe de la Fundación Adecco alerta de que “el mercado laboral gallego no tendrá futuro si no se apuesta por la fuerza laboral sénior”. Acercar la edad real de jubilación a la legal es un objetivo preferente pero ante las cifras de envejecimiento, como señala Francisco Mesonero, sería urgente posicionar el talento de los veteranos como una prioridad nacional. Es decir, aunar la experiencia de los mayores con la fuerza y la preparación de los más jóvenes, o tener muchos más hijos.. El país más poderoso del mundo, Estados Unidos, acaba de elegir a Joe Biden presidente con 78 años. Algunos de los más destacados líderes mundiales superan los setenta. En España, después de los cincuenta, uno está muerto para el mercado laboral. ¿Tiene sentido?