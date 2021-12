Fumaderos y coordinación aeroportuaria

EN PLENO PROCESO DE RECUPERACIÓN después del batacazo histórico del número de pasajeros que sufrió a causa del parón general provocado por la pandemia, Lavacolla gana prestaciones. Puede decirse que la construcción de la nueva terminal de la capital gallega ha sido tan cuestionada en su día como la de la Cidade da Cultura. De hecho, todavía hoy en día hay quien cree que fue un despropósito lanzarse al nuevo edificio cuando el antiguo presentaba en el momento de su cierre (hoy no es así) unas condiciones aceptables. Frente a esta postura, consideramos que objetivamente Santiago necesitaba un aeropuerto como el que hoy se erige en Lavacolla, con unas instalaciones acondicionadas para una afluencia que, de no ser por el coronavirus, se movería en torno a unos tres millones de viajeros al año. Y es que el hecho de contar con una terminal adaptada a los tiempos supone un atractivo extra para que las compañías aéreas sigan apostando por la capital de Galicia, con la apertura de nuevas rutas tanto nacionales como al extranjero. Es una pena que, pese al transcurrir de las décadas, se siga debatiendo sobre la coordinación aeroportuaria en Galicia, y que las tres terminales se sigan viendo como rivales en vez de como aliadas para hacer frente a la gran competencia en la que se ha convertido en los últimos años Sá Carneiro, en Oporto. Allí ya se desplazan muchísimos gallegos para volar, dada la amplia oferta tanto a destinos europeos como intercontinentales. Que la terminal de Rosalía de Castro gane en prestaciones está muy bien: que a la sala vip, a la nueva cafetería o a las tiendas de reciente apertura se sume la próxima primavera una amplia terraza donde los usuarios con billete podrán descansar, tomar el aire o echarse un cigarrillo, a modo de fumadero, es un plus. Pero hemos de quedarnos con lo importante: seguimos necesitando un plan muy bien coordinado. ¿Qué sentido tiene que Peinador, Alvedro y Lavacolla programen conexiones paralelas? Ninguno.