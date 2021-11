Galicia está de moda, y Madrid no se entera

LA RECUPERACIÓN DEL TURISMO en Galicia y su impacto en nuestra economía es una de las pocas cuestiones que no admiten discusión y hay datos que lo avalan. Uno procede del propio sector reconociendo que desde el veranos se superaron las previsiones más optimistas, otro lo encontramos en las cifras de compostelas emitidas en la Oficina del Peregrino y el tercero, quizás decisivo, se vivió en el Parlamento donde hasta los diputados de la oposición reconocieron esa realidad. No hay controversia sobre las bondades de este doble Año Santo que permitió en apenas seis meses recuperar la mayor parte de los visitantes perdidos por culpa de la pandemia y anuncia un 2022 de plena actividad al incorporarse ya turistas extranjeros a los nacionales. Este pasado inmediato dejó cifras como esos más de 3,2 millones de visitantes y 7,1 millones de pernoctaciones para situar a Galicia como la tercera comunidad española en recuperación de viajeros y la segunda con mayor demanda hotelera en relación al año precrisis. El futuro augura momentos importantes una vez que los peregrinos extranjeros volvieron a lanzarse al Camino. Reseñar que, por ejemplo, en junio fueron 229 los norteamericanos (de USA y Canadá) que sellaron su credencial mientras que en octubre lo hicieron 2.747, es decir, doce veces más con crecimientos continuados en estos cinco meses. Lo mismo puede decirse de los sudamericanos (pasaron de 298 a 1.268 en ese periodo) o los asiáticos (de 46 a 238) más reacios a viajar. Portugueses, alemanes, franceses o italianos registran aumentos similares a los estadounidenses. Hay otro dato optimista: los visitantes gastaron ahora más que aquellos que lo hacían antes de la crisis de la covid. El vicepresidente Alfonso Rueda señala que “hay muchos signos para la esperanza” a pesar de esta tormenta perfecta de subida de precios en la que se encuentra inmersa la sociedad occidental. Galicia sentó las bases para atraer un turismo de calidad ofreciendo seguridad sanitaria, sostenibilidad en sus propuestas y un sector más sólido que aprovechó este parón para modernizar buena parte de unas estructuras caducas. En medio de todo esto solo un pero. El Gobierno de España no arranca: ni los fondos Next Gen dan llegado ni las ayudas comprometidas para el Xacobeo se concretan en el proyecto de Presupuestos. Ni siquiera los anuncios de inversiones presentados tras la reunión del Real Patronato, en presencia de Felipe VI y Pedro Sánchez, se consolidan. Moncloa sigue mirando hacia otras zonas de España a pesar de que los ciudadanos constatan que “Galicia está de moda”. Es algo inadmisible, aunque en Madrid miren para otro lado.