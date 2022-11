Galicia se desprende de su cultura agraria

el campo gallego se debilita, pierde mano de obra y, además, deja tras de sí siglos de cultura agraria que ya nunca volverán. ¿Por qué? El pretexto siempre es el mismo: las generaciones de hoy en día ya no quieren saber nada de la vida en el rural, por lo que desde bien temprano deciden mudarse y emprender su vida en las grandes ciudades. Y aunque esto no deja de ser verdad para algunos casos, no para todos. Hay muchos jóvenes que aman el campo, a los que les encanta vivir en la aldea, rodeados de naturaleza y habitando casas en lugar de pisos. Sin embargo, sus oportunidades se ven muy limitadas a la hora de adentrarse en el mercado laboral. Incluso Galicia, con su amplio sector primario, ve como poco a poco hay menos explotaciones ganaderas y menos plantaciones. Trabajos y propiedades que antes pasaban de padres a hijos han tenido que echar el cierre en esta última gran crisis. Las subidas del coste de la luz, del combustible para los tractores, de los piensos para el ganado... han hecho imposible que salga rentable mantener las explotaciones abiertas, vendiendo por debajo de coste de producción. Así las cosas, la parte más triste de todo esto, radica en que miles de animales han tenido que ser sacrificados tras esos cierres. Una vaca que da leche toda su vida ya es menos rentable que vender su carne una sola vez. Así de mal está el asunto.