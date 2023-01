Galicia, un ejemplo de buen corazón

Galicia, como el resto del mundo, no es inmune a las crisis. De hecho, la comunidad padeció –y padece– sobresaltos de todos los colores. Desde importantes reconversiones industriales, por ejemplo en el ámbito de la construcción naval o la energía, hasta recortes drásticos en la pesca o la ganadería. También la sangría de pequeños comercios, que cierran efecto de las nuevas tecnologías como la venta on line, la presión de las grandes franquicias o la falta de relevo generacional, está llevando al límite a muchas familias. Sin embargo, por negro que pinte el panorama y más que haya que ajustarse el cinturón, lo que nunca falta en los hogares de la comunidad es solidaridad con quienes más lo necesitan. Así se demostró recientemente con el estallido de la guerra en Ucrania, donde vecinos de pueblos y ciudades ofrecieron su casa de modo completamente desinteresado a quienes tuvieron que emigrar ante el horror de los misiles y las ametralladoras . Y así queda de manifiesto una vez más a la vista de los datos del Servizo Galego de Saúde, que realizó 296 trasplantes de órganos en 2022, gracias a 128 donantes, unas cifras que sitúan a nuestro territorio por encima de la media nacional. La primera intervención de este tipo a nivel autonómico tuvo lugar en 1981 y, desde entonces, se llevaron a cabo 9.217. Actualmente hay registradas 121.673 personas dispuestas a ceder, en muchos casos en vida, una parte de su cuerpo para salvar al prójimo, probablemente en su última oportunidad de recuperar la salud y seguir adelante. Con todo, pese a la cantidad de gallegos dispuestos a realizar quizás uno de los mayores actos de generosidad que se pueden tener, todavía sigue habiendo reticencias. En ocasiones, cuando alguien fallece y los sanitarios preguntan a sus seres queridos acerca de esta posibilidad se encuentran con un no rotundo en base a falsos mitos y creencias o con dudas respecto a la voluntad del paciente. Por eso, es fundamental manifestar previamente la intención de convertirse en donante. Un acto altruista que agradecerán para siempre los receptores, pero también los profesionales de los centros hospitalarios gallegos y la sociedad en su conjunto. Gracias a ellos las cifras de trasplantes continúan aumentando y con ella la de padres, hijos, sobrinos o primos que tienen una segunda oportunidad por la bondad y el buen corazón ajeno.