Galicia, una salida al terror talibán

solidaridad. “Quien salva una vida salva al mundo entero” es un proverbio hebreo que va unido al recuerdo del empresario alemán Oskar Schindler, gracias al que 1.200 judíos lograron huir de la muerte en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Una historia, la del horror nazi, que parece lejana en el tiempo pero que se sigue repitiendo en lugares como Afganistán, con otros personajes diferentes a los Hitler, Himmler y compañía, pero no menos brutalidad. Un país que tras veinte años de apoyo militar estadounidense y de otros como España empezaba a superar el terror talibán, donde las lapidaciones, decapitaciones y otras barbaridades estuvieron a la orden del día a principios de este siglo. Desgraciadamente no podrá ser así y ese horrible régimen vuelve ahora a controlar amplísimas zonas del territorio, provocando el caos en la población, desesperada por salir como sea. De lo contrario, saben que la única alternativa es el yugo de la ley islámica. Por fortuna, en medio de tanta crueldad siempre surge la solidaridad y ahí es donde entra Galicia, tierra que sabe bien lo que es emigrar y que está dispuesta a convertirse en lugar de acogida. De momento ya hay 13 concellos dispuestos a ayudar y seguro que habrá muchos más. Quizás no salven al mundo, pero deben saber que a cada persona que refugien, sin duda, le darán una vida.