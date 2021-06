Galicia y su eólica: tierra, mar y aire

El FINISTERRE europeo es uno de los puntos privilegiados para cualquier tipo de tecnología renovable. Incluso la solar térmica y fotovoltaica: si funciona en Dinamarca, Alemania o Reino Unido... ¿por qué apenas la aprovechamos nosotros? Seguramente todo se andará, aunque ya había que haber dado muchos pasos. En biomasa: como la primera potencia forestal de España resultaba absurdo no exprimir en tierras gallegas esa fuente de poder calórico y de generación de luz; tan loco como no tener celulosas o papeleras. Hidráulica: quien tiene una presa, tiene la mejor de las baterías que pueda existir. Y eólica... ¿qué decir de esta fuente que Galicia explota con éxito desde hace tres décadas? Pioneros en España en su desarrollo e implantación, es ilógico que ahora que se ha superado, gracias a las estructuras flotantes, el problema de nuestra comunidad para anclar los aerogeneradores a los fondos –tenemos las más hermosas rías del mundo, pero apenas plataforma continental–, es el momento de ser también ahí los primeros. ¿Y en tierra? La protesta que recorrió las calles de Santiago prueba que hay que medir bien cómo completar el mapa de parques en la comunidad, debe ir de la mano con toda la sociedad y total respeto ambiental. Porque esto no es una nuclear. ¿Sabían que en el pasado se planteó levantar una en Lugo? Mejor pensar, con sentidiño, siempre en verde.