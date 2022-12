Ganar la batalla pero no la guerra

Un baño de realidad La Consellería de Sanidade así como el organismo del que depende acaban de vivir un episodio que nadie de esperaba -ni siquiera ellos-. Y es que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de declarar culpable al Sergas de vulnerar los derechos de los médicos de Atención Primaria y pediatras en materia de integridad física y salud. Esto es, la justicia reconoce que la Xunta no presta la protección laboral necesaria a estos profesionales que tanto aplaudíamos hace no más de un año, y que han estado en la primera línea de batalla desde la llegada del coronavirus a nuestra comunidad. Sobre todo este útimo año -después de pasar lo más duro de la pandemia-, nuestros sanitarios han denunciado sin parar las agresiones por parte de los pacientes y sus acompañantes, la falta de recursos y personal, las consecuencias psicológicas que sufren derivadas de esta situación... y finalmente, la justicia les ha dado la razón, aunque solo en parte. Una cuestión de vital importancia que constaba en la demanda del sindicato O’Mega, la sobrecarga de trabajo y cómo repercute tanto en su vida como en la calidad de su desempeño profesional, ha sido desestimada, puesto que el TSXG considera que no le corresponde analizarla. Con todo, es sin duda una victoria para el sector, que por fin obtiene una respuesta humana tras años constantes de abusos de las instituciones.