Glasgow: el hombre contra el hombre

POCAS DUDAS HAY YA, o ninguna, de que el cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad. La ciencia lo tiene claro. Hay que actuar o los efectos serán catastróficos. La cumbre del clima que comenzó este domingo en Glasgow vuelve a ser una oportunidad para el mundo, pero habrá que aprovecharla. Y las expectativas no son del todo halagüeñas. Encima de la mesa de cada uno de los líderes que estos días se reúnen en la ciudad escocesa está el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático de Naciones Unidas publicado el pasado mes de agosto, un baño de realidad que advierte al planeta de que si se mantiene el actual ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero la temperatura global de la Tierra aumentará 2,7 grados a finales de siglo con respecto a la media de la era preindustrial. ¿Qué supondría? Los efectos ya los estamos notando: sequías todavía más mortíferas, lluvias torrenciales e inundaciones, olas de calor más asfixiantes... más muertes a costa del cambio climático. En los últimos años ha aumentado la conciencia sobre los efectos del daño que el hombre está haciendo a la atmósfera y a su hábitat, y la lucha contra el efecto invernadero y en general por el cuidado del planeta se ha hecho sitio en la agenda de las prioridades de los gobiernos. Pero está lejos todavía de cumplirse el tratamiento prescrito por los científicos para la buena salud del planeta azul. El Acuerdo de París, de 2015, fue un buen punto de arranque. Aquel año, 195 países se propusieron mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2 °C por encima de los niveles preindustriales. Se propugnaba, incluso, limitar ese aumento a 1.5 °C. Pero los acuerdos son papel mojado si al final no se cumplen. El mismo informe de los expertos de la ONU advierte de que la temperatura global es ahora ya un 1,1 más alta que en el periodo preindustrial, entre 1850 y 1900. Y que, solo con las medidas actuales, los 1,5 grados se alcanzarían ya en 2040; en 2060 se llegaría a los 2º y a los 2,7 º en 2100. La pandemia supuso un respiro en la salud de la atmósfera, pero con la recuperación, apuntan los expertos, han vuelto a aumentar las emisiones de CO2. Como la economía lo marca todo, las negociaciones en Glasgow para revisar las medidas de lucha contra el calentamiento global no se esperan fáciles. Al contrario. Pero lo deseable sería avanzar con ambición en la lucha del hombre contra el hombre, para remediar en lo posible el imparable daño que estamos haciendo al Planeta. Si no, el panorama será desolador. Y entonces la humanidad se llevará las manos a la cabeza, pero ya tarde.